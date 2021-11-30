麻雀鬥室三決一｜節目拍足十幾粒鐘　家燕姐最想請小鳳姐現身打牌

全新綜藝節目《麻雀鬥室三決一》，將會喺今晚首播，身為主持嘅薛家燕，上周六(27日)，邀請節目拍檔吳若希(Jinny)同鄭衍鋒嚟到電台接受《開心大派對》訪問大談麻雀經。

吳若希同鄭衍鋒接受《開心大派對》訪問。

《麻》一共有13集，每集拍攝時間最少要13、4小時，至今已拍咗一半，家燕姐好希望可以喺餘下嘅集數邀請好鍾意打麻雀嘅小鳳姐(徐小鳳)上嚟節目打牌，家燕姐話：「小鳳姐打麻雀好叻，我梗係想請佢上嚟啦！大家可以跟小鳳姐學吓嘢！」

家燕姐好開心。

雖然節目只拍了一半，但幾位主持感情要好，似足一個family咁，家燕姐不時都會萬歲請食蛋撻、沙翁，衍鋒則會萬歲咖啡，有次家燕姐錄影時，錄到聲沙沙，Jinny翌日帶咗私伙浸咗十幾年嘅鹹柑桔俾家燕姐舒緩吓喉嚨，家燕姐話：「係呀，可能拍攝時間好長，拍一集《麻雀》，等於拍兩集《流行經典》，大家相處時間長，感情都好啲。」家燕姐更大讚Jinny老公好好，拍到凌晨兩、三點，便見Alex接太太放工。

衍鋒則力讚黎諾懿牌品好好。

問到三位，有冇邊位嘉賓牌品唔好呢？Jinny話：「就算嘉賓牌品唔好，俾大家見到嗰個都係acting，因為拍節目都係一個玩嘅心態，我哋呢個節目唔係玩錢……」衍鋒則力讚黎諾懿牌品好好，「佢嗰集係三娘教子，三位女士一齊攻佢，個遊戲係要啲懲罰，個個都搵佢嚟罰，佢就好淡然面對，睇得出諾懿牌章係最高，但都係輸。」

Jinny講嘢唔會得罪人。

同場嘅范振鋒，原來小時候屋企開麻雀館，阿范話：「下次你哋喺節目度抽水，咁就可以用抽水嘅錢買咖啡、蛋撻！」

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？