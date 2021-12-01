張敬軒愛犬「妹妹」離世　感性發長文悼念：佢由細到大都好勇敢

張敬軒家中愛犬妹妹一直受漸凍症所困，儘管有多少工作在身，軒仔及工人姐姐都忙著照顧妹妹。軒仔今日（1/12）凌晨在Instagram出Post表示妹妹已離世：「今日傍晚七點，妹妹畢業了，佢見均曬所有屋企人，一切都好平靜。十五歲幾，對於哥基嚟講，已經好叻好叻了。佢由細到大都好勇敢，好殘雞，好拽。可能因為佢咁嘅性格，先至一次又一次咁樣喺鬼門關沖返出嚟。」

張敬軒愛犬「妹妹」昨晚離世。（IG/@hinscheung）

軒仔亦感謝一直以來照顧及醫治妹妹的醫生護士，還有城大動物醫療中心神經專科嘅呂大安醫生悉心的治療，還有好友梁祖堯、湯駿業和邵美君的幫助：「我亦都代表妹多謝各位喺網上面幫妹妹打氣嘅哥哥姐姐，多謝大家嘅愛！🐶」除了一眾粉絲及網民都留言為軒仔打氣，一眾圈中好友包括王菀之、Gin Lee、胡定欣、鄭融、Aka、傅珮嘉等都送上祝福，表示「妹妹安心去玩啦！RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻」、「因為有你，妹妹同樣叻叻❤️Big Hug」。

軒仔為患上漸凍症的愛犬無微不至地照顧。（梁碧玲攝）

其實昨日（30/11）凌晨軒仔曾在限時動態透露，醫生致電給他，表示「妹妹」停止心跳及呼吸，已經走了，當下軒仔即趕往醫院：「落到樓下，電話再響起，醫生話佢喺冇急救嘅情況下有返心跳呼吸。我去到醫院，陪咗佢兩個幾鐘，佢情況又穩定返。於是我帶咗佢返屋企，佢依家都仲係穩定。呢個女好叻，好堅。 #要信有奇蹟」。

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