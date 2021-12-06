「叱咤我最喜愛的歌曲」開始投票　12月10日就會截止

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》早前結束「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合第一階段投票，並隨即公布最後五強。當中男團MIRROR成績最好，不但順利躋身組合最後五強，在男歌手獎項方面也鎖定四席。

男歌手五強形成張敬軒一打四的局面。

「叱咤我最喜愛的」男、女歌手、組合投票暫告一段落，結果就留待1月1號公布喇！而今日(6/12) 正午12點會繼續第三階段投票，選出「叱咤我最喜愛的歌曲」十強！全年之中，究竟係邊首歌洗爆你個腦？用投票話俾大家知喇！記得好好善用手上一票，「即刻」用行動支持你所愛！

投票詳情

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由12月6日正午12時至12月10日正午12時接受全民網上投票，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，揀選心愛歌曲決定最後十強。第二輪投票於12月13日正午12時至12月17日正午12時繼續進行，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強並於頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票表決最愛！

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