十月初五的月光第11集劇情劇透｜姚嘉妮出軌被發現 喊住求米雪幫

《十月初五的月光》第十一集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，君好（何依婷飾）和禮信（羅天宇飾）約會，關係更進一步。君好在街上踫見冰心（康華飾），主動道歉。莎華（姚嘉妮飾）欲撮合沛堅（伍富橋飾）和富商女兒黎曼玲（阮嘉敏飾），但沛堅撞破曼玲竟與舊情人熱吻，對她留下壞印象。沛堅帶海琳拜會莎華，莎華羞辱海琳（林穎彤飾）。海琳難受，覺得與沛堅再無可能。莎華與展輝（海俊傑飾）在辦公室談完公事，藉機與展輝親近。禮信為君好成功購得畫展門票，文初（胡鴻鈞飾）自覺比不上禮信，獨自難受，莎嬌（米雪飾）將一切看在眼內。為了君好，莎嬌介紹文初到中山學廚，文初洞悉莎嬌似要遺棄自己……

又進一步。（劇集截圖）

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最新一集講到，文初迴避君好，莎嬌對傷害了文初感內疚。世光（林偉飾）懷疑莎華對展輝另有感情，莎華自欺欺人，繼續玩火。沛堅為海琳發奮圖強，希望於婚事取回話語權，及後更違抗父母，帶海琳私奔，世光、莎華大吵，乘勢揭穿莎華出軌。君好見依文搭上萬家威（董敬文飾），好意勸她離開家威，反被依文噴了一頓。莎華聲涙俱下求莎嬌幫忙哄回沛堅，莎嬌心軟，終說服沛堅、海琳回家。莎華允許沛堅結婚，眾人喜氣洋洋迎接婚禮。禮信目睹文初情深舉動，恍然文初也喜歡君好。

又俾人棒打鴛鴦。（劇集截圖）

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《十月初五的月光》Q&A

《十月初五的月光》總共有幾多集？

共20集，播到12月17日（星期五）

《十月初五的月光》幾點播？

逢星期一至五 20:30－21:30於翡翠台播出

《十月初五的月光》主題曲邊個唱？

胡鴻鈞

《十月初五的月光》片尾曲邊個唱？

胡鴻鈞、何依婷和羅天宇合唱

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