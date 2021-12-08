英國跳水王子戴利出自家品牌冷衫！系列名「1896」暗藏奧運冷知識

無論你有沒有關注今年的東京奧運，相信一定有許多網友對於來自英國的跳水王子戴利（Tom Daley）在場邊觀賽時一邊打毛線的可愛行為記憶猶新吧！熱愛針織的戴利也為自己的針織愛好創立了一個獨立的Instagram帳號madewithlovebytomdaley曬出日常作品。
過去戴利的針織作品一直都從未正式發售，粉絲只有透過公益義賣的平台才有幸擁有，最近趁著冷冷的冬日即將到來，戴利終於在萬千粉絲的期待之下推出了自己的第一個品牌系列作啦！
【圖輯】點圖放大看英國跳水王子戴利推出的自家品牌針織作品👇👇👇
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戴利個人品牌的第一個系列名為「1896」，正是以第一屆奧運會的年份作為靈感命名的。商品從帽子、圍巾、毛毯、針織衫、聖誕襪，到居家小擺飾一應俱全，風格也是非常符合戴利個性的創意與童趣路線。價格從30~145英鎊不等，由於價格親民，又是偶像的首發作品，在官網中已經有許多款式被搶購一空了！有興趣的網友不妨可以到Made With Love的官網看看喔！
【圖輯】點圖放大看更多英國跳水王子戴利IG爆肌照👇👇👇
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英國跳水王子戴利與丈夫確診新冠肺炎「很怕會死」 憂傳染2歲仔專訪｜跳水王子戴利憶19歲挑戰體壇禁忌出櫃 愛織冷衫背後有原因東京奧運｜英國跳水王子戴利場邊「密密織」 奧運紀念版毛衣面世東京奧運│英國跳水王子Tom Daley自家針織品牌 要抽籤先買得到？東京奧運｜跳水王子戴利睇住比賽織冷衫？一雙巧手織乜都掂英國跳水王子戴利三征奧運終奪金 丈夫為奧斯卡金像獎得主
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