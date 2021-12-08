英國跳水王子戴利出自家品牌冷衫！系列名「1896」暗藏奧運冷知識

無論你有沒有關注今年的東京奧運，相信一定有許多網友對於來自英國的跳水王子戴利（Tom Daley）在場邊觀賽時一邊打毛線的可愛行為記憶猶新吧！熱愛針織的戴利也為自己的針織愛好創立了一個獨立的Instagram帳號madewithlovebytomdaley曬出日常作品。



過去戴利的針織作品一直都從未正式發售，粉絲只有透過公益義賣的平台才有幸擁有，最近趁著冷冷的冬日即將到來，戴利終於在萬千粉絲的期待之下推出了自己的第一個品牌系列作啦！

【圖輯】點圖放大看英國跳水王子戴利推出的自家品牌針織作品👇👇👇

+ 7

戴利個人品牌的第一個系列名為「1896」，正是以第一屆奧運會的年份作為靈感命名的。商品從帽子、圍巾、毛毯、針織衫、聖誕襪，到居家小擺飾一應俱全，風格也是非常符合戴利個性的創意與童趣路線。價格從30~145英鎊不等，由於價格親民，又是偶像的首發作品，在官網中已經有許多款式被搶購一空了！有興趣的網友不妨可以到Made With Love的官網看看喔！

【圖輯】點圖放大看更多英國跳水王子戴利IG爆肌照👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

「殺神」魅力如此之大！ 年度性感王認證的全球最性感男是基努李維

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】