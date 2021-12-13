陶大宇翻紅後被掘出情史　曾傳出因女星棄妻子現做情長好男人

現年58歲的陶大宇近期因為一首《倒轉地球》而爆紅，他「朗讀式」的唱腔加上「水撥式」台風極具標誌性，不但吸引不少人爭相模仿，更為他帶來大量工作機會，商演排期滿滿，吸金力超強！網民紛紛大讚他的演出，更封他為「大灣區歌神」！

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兩年前曾有報道指他有意與同居超過10年、擔任傳媒工作的圈外女友拉埋天窗，讓對方有一個名份。多年來報章、雜誌只拍到他與這名圈外女友出雙入對，未見其他女性在其身邊出現，不過婚訊只聞樓梯響。

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陶大宇的感情史絕不簡單，他早年在好友歐陽震華介紹下認識設計師黃慧寶，相戀十年後在2000年拉埋天窗。不過，他之後卻難抵「七年之癢」，傳與《學警出更》拍檔郭羨妮撻着，並向老婆提出離婚。後來，他先與黃慧寶復合，再與負面新聞纏身的郭羨妮割席，搞到形象大跌。

郭羨妮亦曾因此形象一跌。（劇照）

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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