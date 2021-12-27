內地十大主播｜賣貨直播收益多到還清債務　傳李佳琦身家已過億

近日內地「帶貨一姐」薇婭因偷逃稅被杭州市稅務局重罰共計13.41億人民幣，隨即其多個帳號遭到全網封殺，包括抖音﹑快手﹑小紅書﹑淘寶直播間等，一夜之間跌落神壇。其實除了薇婭之外，還有多位頭部主播（意指粉絲多收益高）的吸金力相當驚人，現在就讓我們一起來看看。



「帶貨一姐」薇婭

近年薇婭在直播平台聲名大噪，每每直播帶貨量金額相當驚人，曾創下單日成交額高達3.23億人民幣的紀錄，之後屢屢創下不少銷售神話，包括直播淘鄉甜大米，8秒就售出100萬斤、牛仔褲上線5000套1秒被搶斷等，在今年的雙11購物節預購中，她的成交額為82.52億人民幣是淘寶主播銷售榜的第二名，第一名則是「唇膏王子」李佳琦，他的成交額為106.53億人民幣。

而根據內地媒體報導指出，知名主播的提成率比例在20%到30%之間，而薇婭作為頭部主播級數，若以雙11的成交額用20%去計算，她此次收入超過16億人民幣，相當誇張。她曾表示1年內直播超過350場，按此辛算收益相當驚人，可能比起明星的收入還要高。

薇婭被重罰共計13.41億人民幣的稅罰 。（視覺中國）

「唇膏王子」李佳琦

與薇婭同等級數的李佳琦在直播帶貨成交額更為驚人，以賣唇膏成名的他曾在5分鐘內賣出了15000支唇膏，一句「oh my god！買它！買它」已家喻戶曉。而在今年的雙11成交額中，李佳琦的最終銷售額為106.53億人民幣，是淘寶頭部主播中的第一名，絕對是名副其實的「帶貨一哥」，而有傳他身家已經過億，在2019年更入選福布斯中國30歲以下精英榜，人氣不輸明星在內地已無人不曉。

而是次薇婭被查出逃稅行為後，李佳琦成為眾多網友的討論對象。傳出因為薇婭事件後，他已主動補繳交稅款17億人民幣，掀起不少熱議。而根據內地報導指出，稅務局披露仍有部分頭部主播有偷逃稅行為，正等商討公布時機。

李佳琦有「唇膏王子」之稱。（視覺中國）

雪梨﹑林珊珊

淘寶頭部帶貨主播雪梨﹑林珊珊的人氣亦相當高，前者第一次嘗試帶貨首次成交額已高達6100萬人民幣，亦曾創下6小時直播中總成交額逾5800萬人民幣，而在今年雙11預售中，她的總成交額為9.3億人民幣，是淘寶直播主中排第三名。

而林珊珊的成交額雖然沒有前者來得厲害，但成交額都相當之高。不過二人就在上月的時候，經杭州市稅務局通過大數據分析之後，發現她們涉嫌偷逃稅，之後進行稽查證明她們有如此行為，向她們依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款分別為6555.31萬人民幣同2767.25萬人民幣，目前二人所有網絡平台帳號已被封殺。

雪梨﹑林珊珊因為逃稅被罰款分別為6555.31萬人民幣同2767.25萬人民幣。（微博圖片）

烈兒寶貝

坐擁超過1500萬粉絲的烈兒寶貝，在過去多場直播中曾創下成交額驚人的數子字，例如在2017年的雙11活動中，她以5分鐘的就帶動了1000萬人民幣的銷售額，雙12單場銷售3600萬人民幣，成績相當突出。而在今年的雙11預售中，她總成交額為1.59億人民幣，是淘寶直播中排第四名。

烈兒寶貝粉絲人數超過1500萬。（微博圖片）

辛有志（辛巴）

作為頭部主播辛有志（辛巴）的影響力亦相當高，2019年以「快手網」主播身份直播的他，曾在直播帶貨單場次中總銷售額達1.8億人民幣，同年同天王郭富城合作，在5秒內破500萬銷售額，更天為驚人。而在多次的雙11活動中，他的成交額都億億聲，成績非常突出。

收入高的他亦出了名是大慈善家，在多次災難中他都出錢又出力，例如在河南救災中捐了2000萬人民幣外加600萬人民幣物資、雲南地震中捐出500萬人民幣物資等，在大家心中他是一位充滿正能量的主播代表。

辛巴是一位大慈善家 。（辛巴微博圖片）

羅永浩

去年4月份加入抖音直播的羅永浩，在帶貨活動中創造了多項紀錄，曾在開播一個半小時的直播中，成交額已經突破1.5億人民幣，歷時4個多小時的直播中，最終銷售額突破了2億，創下他之前的紀錄。因為直播成績驚人，原本要預計在三年內可以還清的6億欠款，如果按照直播成績的佣金計算，還款年期不用三年，根內地媒體報導指，他表示已經還清了一半，看來直播收益相當之高。

羅永浩因為直播收入而還清了不少債款。（羅永浩微博圖片）

散打哥（陳偉傑）

現年32歲的直播主散打哥，在多次帶貨活動中成績驚人，原本是「快手主播」的他，曾創下一天賣出1.6億人民幣的業績，讓他有「賣貨王」的稱號。因為事業做得風生水起，散打哥之後成立公司簽下多位主播，集團粉絲量破億，有傳他的身家已經破60億人民幣。除此之外，因為他熱心公益事務被封「公益扶貧大使」，2019年更被選為中國經濟影響力年度人物之一，去年更被選為梅州市政協委員會委員，事業發展相當厲害。

散打哥有「賣貨王」之稱。（散打哥微博圖片）

蛋蛋小朋友

作為辛巴旗下主播的「蛋蛋小朋友」是一位97年出生的女孩，雖然年紀輕輕但她的賣貨能力相當不俗。就在去年在「快手直播」中，只是開播一小時的直播，她就已經造就了9000萬人民幣成交額，最終只是用了6個小時就超過3億人民幣成交額，令不少人眼前一亮。而在今年她孖師傅辛巴在直播，整場銷售額達12億成交額，成為一時佳話，只直播兩年時間盲創下不少佳績，讓她火速登上快手頭部主播行例位置。

蛋蛋小朋友是一位97年出生的女孩。（微博圖片）

瑜大公子（周瑜）

同是「快手主播」人稱瑜大公子的周瑜是一位美妝主播，在去年舉辦的「616快手品質購物節」中，他嘗試挑戰破億元的成交額，雖然最終以失敗告終，但他直播12小時超過4600萬成交額，已經打破他個人單場記錄。不過在之後在「116購物狂歡節」中，其單場直播銷售額達3.68億，大幅打破自己記錄，讓他討論度急升不少。

瑜大公子專攻美妝銷售。（瑜大公子微博圖片）