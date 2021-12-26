無綫港台傳合併新頒獎禮名稱有定案　「十大中文金曲」走入歷史？

無綫與港台今年仍未為年度的音樂頒獎禮宣傳，今個月初（10/12）曾傳出兩台今次會一反傳統合併舉辦頒獎禮，並調至4月與ViuTV的《Chill Club 推介榜年度推介》同月舉行。

「聲夢四小花」組成女子組合After Class並推出首支單曲《要為今日回憶》。（網上圖片）

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今日（26日）再有傳媒透露，兩台合作事在必行，並流傳下周三（5/1）開記招交代詳情。報道指有行內音樂人至今仍未知道頒獎禮日子，但收到通知下周有記招，而港台正發出專業評委邀請，為「金曲頒獎典禮」擔任評判。港台以往的頒獎禮是「十大中文金曲」，去屆是第四十三屆，主題為「當世界休止時音樂說」，不過因為疫情已連續兩屆沒有舉行頒獎音樂會，並改為特備節目形式宣布結果。如今頒獎禮改名，未知是今年特例，或者是將「十大中文金曲」封印，開始「金曲頒獎典禮」新歷史。

一眾樂壇新人齊集紅磡一個商場。（資料圖片）

另外，明晚在會展舉行的「新城勁爆頒獎禮2021」亦有變動，有報道指今年轉播版權由無綫交到ViuTV手中，但不設現場直播並將再定日子播出。今次變動除了聲夢成員炎明熹、姚焯菲兩位極有可能亮相ViuTV，一眾無綫星夢唱片歌手如菊梓喬、胡鴻鈞等都有機會超過門禁，在ViuTV現身。

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