全民造星IV丨女團初步8人名單流出　廿強玩晒得一位唔喺十名以內

ViuTV選秀節目《全民造星IV》在聖誕夜完成總決賽，三甲Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）篤定可以入團，但最終成團人數、女團名稱，經理人阿Wing都沒有公布，只透露20強會優先考慮，其餘參賽者都會在考慮之列，而官網預告下月12日會有發布會宣布最終名單。

《全民造星IV》總決賽於今晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。（葉志明攝）

全民造星IV︱冠軍Marf首個美妝廣告 暗示Ivy So、Alice入隊？

比賽完結未夠一星期，fans們已旁敲側擊猜測入團成員，例如Ivy So（蘇雅琳）和Alice（許寶恆）與Marf為美妝品牌拍攝靚相，估計Ivy So及Alice都會是女團成員之一；Ivy So與Candy（王家晴）開live信口開河指「阿Ｗing係女團第十人」，從而估計女團有九人等等。

但今日（30日）流出女團初步名單，有報道指新女團會有8人，除了三甲Marf、阿Gao及Day，還有總決賽總分第四名的芯駖（評審：16分 / 民選：17分）、第六名的So Ching（評審：12分 / 民選：16分） 、第七名的Winka （評審：15分 / 民選：10分）、第八名的Candy （評審：10分 / 民選：13分）及第十一名的Ivy So（評審：5分 / 民選：15分） 。

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五位入團成員都有各有本錢，跳舞老師芯駖在比賽階段已展現實力，又有照顧後輩；So Ching與Candy整個比賽有明顯進步；Winka就實於唱將型，亦可以做綜藝擔當；最後Ivy So就以仙氣見稱，雖然決賽失手，但強勁人氣絕對是叫座力保證。

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