2022跨年｜C君升Lv自嘲係「創作看更」　陸永：帶挈我做「奴隸」

踏入2022年新年，農夫（C君、陸永）齊齊出騷，昨晚與中環街坊一齊迎接新一年。農夫接受《香港01》訪問時依然盡顯他們幽默感，被問到新一年願望時，C君說：「我新一年願望就希望你嗰個願望可以實現。」陸永亦回應說：「你又知我願望係咩？」C君問：「係咩？」陸永：「就係唔使再戴口罩出街嗰啲。」C君大讚：「好呀，好大愛。」



「農夫」C君同陸永又再合體。（葉志明攝）

今次新年是C君自升任TVB高層後再以「農夫」組合身分出騷，陸永大嘆：「係喎，以前同你出騷好輕鬆㗎。」C君回答：「個緊張唔係個台面，而係緊張埋其他同事，又要兼顧個rundown，會唔會好夜先走，會唔會封路之類。」陸永又嘲諷他說：「你咪就係令我好夜走囉！你排我個rundown排到咁夜。」C君回擊，說：「你唔算夜，有其他人仲夜。」

「農夫」C君同陸永又再合體，壓軸唱rap好好氣氛。（葉志明攝）

近來於myTVSuper的《凶宅清潔師》廣受好評，來年會否爭取於翡翠台播放？「高層」C君回答：「呢個係關節目部嘅事，而我只係做創作看更，（負責）睇住佢哋嘅創作同寫劇本。的而且確《凶宅清潔師》係好似唔錯，所以嚟緊我哋會再做呢啲咁精品嘅劇，希望大家鍾意。《凶宅清潔師》係唔係好合家歡，但係喺myTVSuper播有個好處，你其實係知道乜而去睇，想睇反而會覺得有啲位可以去盡啲。如果有機會再做，我哋都會考慮吓（去盡啲）。」表示節目安排是另有部門處理，不是由他控制。

「農夫」C君同陸永好耐未試過同台演出。（葉志明攝）

C君自自9月升任「J2台創意總監」一職，之後會不會搵拍檔陸永幫手？陸永：「佢頭先話自己係創作看更，佢最近就帶挈咗我做「清談奴隸」，哈哈，嚟緊一年都係傾偈。因為之前同子誠做咗《邊度都有陰謀》，又發覺可以喎，所以就做咗清談嘅奴隸啦。」