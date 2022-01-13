梁祖堯食非洲發霉生牛肉作嘔　BabyJohn憶「重口味」片令陰影加重

由Baby John（蔡瀚億）、陳俞希（Hailey）及梁祖堯（Joey）作主持的《晚吹—空肚講宵夜》最新一集的主題為「重口味」，他們要挑戰由不少人難以接受的食物，如芫荽豬軟骨湯米線、麻辣臭豆腐、芫荽啤酒等等，不過這些食物對於主持人來說都是小兒科，之後還分享了自己都頂唔順的「重口味」經歷。

以下已經算小兒科：

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梁祖堯表示自己曾經去非洲埃塞俄比亞參加慈善跑步，當地大部分的美食都是經過發酵，所以還有濃厚酸臭味，而當地人熱情地招待他們吃「Fur Fur」。「Fur Fur」是一塊發酵過得薄餅,可配搭配料進食，而當中居然有經過發酵且未經煮熟的免治牛肉，整體呈現灰綠色，如有黴菌包圍在外，但是由於當地人很熱情，梁祖堯只好忍受惡心的感覺去進食，不過在描述事件時，梁祖堯出現了幾次作嘔的情況，看來應該是他在生命中遇過最「重口味」的食物。

梁祖堯的經歷真心癲：

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Baby John見到梁祖堯作嘔就回想到自己克服陰影一事，他分享自己是非常怕別人嘔吐，為了克服恐懼，Baby John就在網上觀看有關嘔吐的影片，誰知道因為影片過惡心，令到自己的陰影加重，變得更害怕別人嘔吐。