姜濤搬屋遭網民起底新住處　開腔勸私追：講真的給我一點空間

ViuTV男子組合MIRROR近年超高速冒起，幾乎每時每地都有見到他們的廣告、Fans應援，有過於熱情的fans，為求貼近偶像生活，形成一種私追文化。

姜濤最近搬屋一個人住，瞬間被網民起底新住處。（梁碧玲攝）

MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨晚（17日）在社交平台罕有呼籲，希望fans可以尊重藝人的私人空間，她寫道：「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR，在舞台下，他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不再進行『私追』。」

巧合地，近日MIRROR成員姜濤希望家人有更寧靜的生活環境，選擇搬屋一個人住，卻被人發現並瞬間遭人起底新住處。姜濤稍後亦主動在社交平台開腔：「講真的給我一點空間。」

極端私追文化其實一直流傳，最明顯一次是去年MIRROR到梅窩拍攝團綜《調教你MIRROR》，因為大批fans聞風而至影響拍攝及附近店舖，十二子一字排開勸fans離開，當時有極端私生飯私下抱怨：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」

花姐難得開腔呼籲給予MIRROR私人空間休息。（IG＠ahfa0908）

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