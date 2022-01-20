女團Kep1er登陸擊綜《Idol Station 2》直播　玩遊戲炒熱氣氛

Kep1er九位成員擔任韓綜《Idol Station》第二季節目嘉賓。

出道不足百天的女團Kep1er，去年透過選秀Girls Planet 999組成，九位分別來自中、日、韓三地的成員（崔有眞、沈小婷、坂本舞白、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩），日前（18日）擔任了由JOOX出品、天加一文化傳媒製作的韓綜《Idol Station》第二季節目嘉賓。Kep1er首次以直播方式，與香港、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸等地區的粉絲進行直播互動！Kep1er九位成員刷新直播間嘉賓人數，玩遊戲及問答環節滿足粉絲，而Kep1er的新歌《WA DA DA》更在上周連續拿下兩個第一位。

Kep1er新歌《WA DA DA》更在上周連續拿下兩個第一位。

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