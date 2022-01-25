林曉峰「大灣仔」搵到事業第二春　掹車邊首任春晚主持

現年51歲的林曉峰參加過內地節目《披荊斬棘的哥哥》後，搵到事業第二春，與陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華組成「大灣區哥哥」，好受內地節目歡迎，更拍攝了綜藝節目《大灣仔的夜》。臨近新年，內地多個電視台會舉行春晚，其中廣東衛視就邀請了容祖兒（Joey）、Twins、關智斌多位港星參與，其中林曉峰繼續受重用，擔任嘉賓主持。

林曉峰憑住「大灣區哥哥」身分搵到事業第二春，擔住初一廣東衛視的春晚主持。（微博）

今次廣東衛視春晚有不少港星，Joey將會作開場嘉賓並唱快歌《亞亞亞》，而張衞健會用交響樂配合流行曲《鐵血丹心》重新演繹經典粵劇《分飛燕》。至於事業第二春的林曉峰就繼續食住上，獲邀擔住表演嘉賓唱歌及擔任客席主持，與內地歌手薛之謙合作炒熱氣氛。

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