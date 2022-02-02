小蠻王承嫣餵人奶「餵到乳頭被咬破」日夜手抱10k巨嬰拉傷背脊

小蠻（王承嫣）與邵翔的兒子「至尊寶」去年8月誕生，現在已快6個月大，體重竟已10公斤，小蠻秉持「抱好抱滿」的養育模式，結果抱到背拉傷，這幾天開始進行物理治療，苦笑說自己要「超前佈署」，開始運動、鍛鍊自己，以免兒子愈來愈重真的抱不動。



兒子長得頭好壯壯，小蠻經常被問都給兒子吃什麼，她現在仍親餵母乳，打算餵到兒子自然離乳，因兒子現在已經長牙，即使餵奶餵到乳頭被咬破，小蠻也覺得是很幸福的事情。小蠻自稱是「佛系養小孩」，育嬰之路沒有標準答案，全看小孩要什麼就給什麼。她提到不會特別訓練兒子戒夜奶，覺得是很殘忍的事情，因為寶寶的胃本來就比較小，認為讓他半夜餓著睡很殘忍。

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因為親餵母奶，小蠻和兒子黏在一起，幾乎一刻都不分離，她也樂得這樣的育嬰生活，甚至「離開他30秒我就開始想他了。」連曬衣服也把兒子帶在身旁。唯一讓她感到比較崩潰的事情是睡眠減少，因為她本來是很重睡眠的人，但顧小孩只能分段式睡眠，不過她笑說：「身體習慣只要21天就能養成。」現在也已經習慣這樣的睡眠模式。

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