Lucy李元元Set靚位「躺平」聽MC張天賦唱歌　「我好開心啊！」

李璨琛女兒李元元（Lucy）憑可愛趣怪的模樣心得網民喜愛，只有三歲的她就已經坐擁超過35萬名IG粉絲。多天前（25日）Lucy媽媽指李元元原本非常熱愛電影《冰雪奇緣》（Frozen）的主題曲《Let It Go》，經常在家演唱令媽媽聽到頭痛，不過現在Lucy已經變成了MC張天賦的狂熱粉，會一邊聽歌一邊甜笑。
Lucy李元元愛上MC張天賦 甜笑睇住MV高歌：佢唱得好好聽！
昨日（27日）Lucy媽媽在Instagram上載一條有關Lucy聽MC張天賦唱歌的影片，見到Lucy問媽媽：「可唔可以聽張天賦啊？」媽媽就回答：「又聽張天賦啊？好啦。」Lucy見媽媽答應她的要求，馬上大嗌：「Yeah！Yo！我好開心啊！」，然後急急腳跑去到梳發上，蓋好被子躺着聽歌，而媽媽就在帖文上寫道：「我相信佢對張天賦嘅愛係認真嘅 #我好開心呀 #見到你短暫性咁放棄咗Frozen其實老母我都好開心 #即刻沖去Set好個位」，不少網民笑言：「Lulu點解咁似啲老人家，嵌着張墊睇電視」、「真係好得意，又有taste」。
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