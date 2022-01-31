陳貝兒《無窮之路》贏人氣上央視唱汪明荃金曲　TVB添食開新節目

陳貝兒在今個月初（2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，憑主持節目《無窮之路》得到「最佳女主持」，一分耕耘就有一分收穫。節目在內地大受歡迎，更獲國家廣播電視總局辦公廳評審為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，陳貝兒更有機會在中央電視台（CCTV）新聞台親自介紹節目內容。
陳貝兒人氣急升，更自去年11月到內地後，工作機會接到冇停手，有報道指原本預計逗留一個月就回港，現時不停「OT」繼續賺錢，而TVB亦計劃再為她開新節目，可能要在內地拍攝多兩、三個月時間，將在農曆新年後開始。
迎接農曆新年一樣密密做，日前與黃智賢、梁競徽、郭政鴻為央視綜藝頻道節目《我要上春晚》錄影，四人唱完《紅日》又與黃智賢唱《萬水千山總是情》，繼續有大批網民派心心，狂讚陳貝兒人靚聲甜：「真的好聽喔，沒想到你唱歌還有驚喜！」
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