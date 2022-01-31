三台收視報告│ 《青春不要臉》收得 《IT狗》網絡持續洗版

《青春不要臉》14集完，放在淡季播映，收視、口碑都不錯。

《三台收視報告》今次的日期是1月24日至1月30日，受禁晚市堂食影響的第四周，收視兩台都保持得到，《青春不要臉》微跌0.1有21點，《鐵拳英雄》升1.5有21.9點，而TVB上周收視冠軍為《愛回家之開速遞》有24.8。

ViuTV 方面《IT狗》收視4.6沒有起跌，《哲人王后》升多0.4有5.1，繼續成為ViuTV收視第一，至於上周首播的《七福星》就有4.7收視，有一個不錯的起步。

《愛上的我衰神》早前播出，口碑不錯，女主角陳嘉慧令觀眾有新鮮感。

收視淡季對TVB的啟示

傳統一、二月為TVB收視淡季，以往多播放一些非主打的劇集，或者沒有機會年尾爭獎的劇集，但今次《青春不要臉》與及之前播放的《愛上我的衰神》雖然放在淡季檔期播映，反而逆市跑出，收視不錯，就算TVB死忠都會感受到這兩套劇集的生氣，不是舊調重彈的劇集，再與上年台慶劇《拳王》收視慘淡相比，其實TVB在劇集發展方向上，是否可以再大膽一點，例如集數可以縮短，令節奏緊湊一點，題材亦可以放棄以往穩打穩紮的「大台理論」，俗啲講其實而家仲有咩好驚? 放手一搏或者有意想不到的回報。

《IT狗》口碑及洗版程度持續上升。

《IT狗》收視低但洗版

雖然這個欄目是談論收視，而《IT狗》收視只得4.6，如果單以收視來說，基本上不用討論，直頭被TVB大炒，但只要看一下各大社交平台，朋友之間的討論話題，就知道《IT狗》收視低但他才是贏家，雖然劇情初時有點鬆散，觀眾有時要等待笑話出現，亦有時一個笑位玩太久，但最少令觀眾真的笑得出，而進入結局篇前，《IT狗》劇情亦緊湊起來，這個農曆新年已沒有得外出晚飯或看賀歲片，《IT狗》令大家輕輕鬆鬆笑下又一晚是一個不錯的選擇，當然《青春不要臉》亦值得支持。

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