蔡依林淡妝走春「41歲真實狀態」曝光！側身曬完美曲線狀態滿分

台灣天后蔡依林自從疫情後一直深居簡出，鮮少有公開活動，不過經常透過社群平台和粉絲分享近況，日前適逢農曆新年，她和親友外出走春，雖然穿著輕便休閒，但還是藏不住迷人的窈窕身段。
蔡依林站在開得茂盛的九重葛前面，擺出賞花的姿勢，雖然九重葛色彩艷麗，但顯然人比花嬌，淡妝的她沒有過多妝點自己，一頭長到腰的羊毛捲捲髮自然垂落在身後，藍綠色的短上衣搭配休閒長褲，全身包緊緊，但側身時卻能看到她前凸後翹的曲線，看來即使休假在家，女神依舊超自律，整體狀況還是保持滿分，因此也吸引不少想念她舞台演出的粉絲留言，敲碗她趕緊開工！
按圖看清蔡依林走春靚相及其他美照！
+7
【同場加映】內地傳47人KTV封殺名單歌曲全下架 蔡依林、周子瑜及這港星上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
激似蔡依林！黑澀會成員新劇被認錯做Jolin開心留言：你們人真好蔡依林IG Story突曬「無濾鏡真面目」 41歲真實膚質嚇窒網民蔡依林新歌《都沒差》造型超高衩「開到盡」！極度性感卻毫不低俗韓女團EVERGLOW「性感胸衣」竟照抄蔡依林 內地原設計師發文鬧爆蔡依林IG撐中華台北隊「麟洋配」遭抹黑台獨 粉絲用一條舊片洗白蔡依林自拍P圖令窗框嚴重扭曲 陳靜曾被網民恥笑變「長臂猿」
延伸閱讀：
郭采潔小5歲男友爆「誘導吸毒、約砲3P」 前相親對象控：人很渣
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】