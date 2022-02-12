蔡依林淡妝走春「41歲真實狀態」曝光！側身曬完美曲線狀態滿分

台灣天后蔡依林自從疫情後一直深居簡出，鮮少有公開活動，不過經常透過社群平台和粉絲分享近況，日前適逢農曆新年，她和親友外出走春，雖然穿著輕便休閒，但還是藏不住迷人的窈窕身段。



蔡依林站在開得茂盛的九重葛前面，擺出賞花的姿勢，雖然九重葛色彩艷麗，但顯然人比花嬌，淡妝的她沒有過多妝點自己，一頭長到腰的羊毛捲捲髮自然垂落在身後，藍綠色的短上衣搭配休閒長褲，全身包緊緊，但側身時卻能看到她前凸後翹的曲線，看來即使休假在家，女神依舊超自律，整體狀況還是保持滿分，因此也吸引不少想念她舞台演出的粉絲留言，敲碗她趕緊開工！

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