沈卓盈曬婚照賀拉埋天窗三周年　激讚老公由豬隊友變神隊友

沈卓盈（Jess）2019年與家族經營內衣生意的富貴老公Calvin結婚，並在去年5月誕下囝囝Jayden，生活幸福美滿。前日（14日）情人節，沈卓盈和其他藝人一樣在社交網站上放閃，她曬出在沙灘上被老公孭住的照片，本以為放閃的行為告一段落，豈料Jess今日（16日）再次出招，貼出三張婚照便寫道：「Happy 3️ anniversary，最初由『我、你』，變成了『我們』，現在由『我、你、他』，變成了我們仨，大家也由豬隊友變成神隊友，以後我們一起好好努力吧，皮婚快樂！也願我們像牛皮一樣堅韌無比」。原來二人曾經都是對方的豬隊友，但是他們之間的感情依然不變，還成了對方的神隊友，真是羨煞旁人 。

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