沈卓盈call齊朋友開聖誕Party　陳自瑤低胸搶鏡徐淑敏白滑長腿

聖誕節雖然已過，不過今日依然是紅日，所以不少人繼續開聖誕party！今年升Lv成為人母的沈卓盈在社交平台出post，與一班好姊妹開聖誕派對，場面相當火辣，五位靚女都露出一對逆天雪白長腿，其中兩位大家都會認識，便是同為人母的陳自瑤（Yoyo）和徐菁遙（徐淑敏），其中Yoyo更是低胸示人，非常搶鏡！
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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好
不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。
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余潔瀅因《全民造星IV》人氣急升 仲有咩藝人嘅兄弟姊妹應出道？三台收視報告｜TVB劇集綜藝齊齊跌 ViuTV保持水準變化唔大騷動音樂｜陶大宇呼籲大家珍惜點歌：世界冇咗音樂地球真係倒轉全民造星IV｜榛綦靚樣唱得成功跑出 家燕媽媽今年有三位學生上位飛虎之壯志英雄｜G.E.M.隔三年再唱粵語歌 劇集包含三大TVB元素?