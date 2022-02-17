家族榮耀︱你要知道的李彩華6件事　尖叫唱《你唔愛我啦》未算爆

無綫（TVB）最近正熱播劇集《家族榮耀》，不少觀眾認為劇情非常「狗血」，更有人直指劇集時裝版《宮心計》，但是因劇情不斷大反轉以及演員有一定程度的演技，令他們看得津津有味，而飾演賈洛儀一角的李彩華亦是劇集一大重點，看她一步步實踐復仇大計，觀眾都戥她緊張！除了這個角色，李彩華還有不少事情值得一再重溫，以下細數六件你要知道有關李彩華的事件：

+ 13

同場加映：7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5