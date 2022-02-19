殭屍校園｜劉仁秀越拍越肥暴增10kg　背後真相笑翻網民：另類工傷

【殭屍校園／Netflix／劉仁秀】Netflix韓劇《殭屍校園》超人氣，劇中一班「學生」演員們也受到關注，IG粉絲數也大漲，劇中飾演惡霸「尹奎男」的演員劉仁秀還被指撞臉台灣網紅團體「這群人」的展榮展瑞，只不過他變成不死半屍後臉龐似乎逐漸圓潤，原因曝光讓人笑翻，直呼「這算職業災害嗎」。
劉仁秀受訪時透露拍攝時體重足足增加了10公斤，原因竟是「假血漿」。其實《殭屍校園》化妝組的工作人員早前曾透露，為確保演員不小心把血漿吃下肚也不會有事，所以製作材料是糖漿。
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劉仁秀飾演的「尹奎男」死不了，攻擊次數自然也不少，後期常常都是含著假血漿拍攝，他還表示假血漿的味道「比想像中甜」，吃到後來都長肉了。他還稱殺青卸妝後驚覺自己「臉變好大」，所以努力減肥，現在已瘦了不少。
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