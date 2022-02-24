Lucy李元元施展超柔軟筋骨　目的係睇MC張天賦有冇鼻屎？

李璨琛的寶貝囡囡李元元（Lucy）長得非常之可愛，加上性格古靈精怪走搞笑路線，年僅3歲就已成功吸納了大批粉絲。今日（24日），Lucy媽媽梁志瑩（Sophia）如往日一樣，在Instagram上載Lucy的趣事，如果有留意Lucy的日常，就知道她最近愛上MC張天賦，平日都會叫媽媽播放MC張天賦的歌曲給她聽。

Lucy又一邊跟着唱歌。（Instagram：@lucy.is.good）

不過，Lucy今日居然施展超柔軟筋骨，一邊做出類似拱橋的動作，一邊觀看MC的MV，而媽媽Sophia對這個動作感到非常疑惑，就忍唔住問：「佢點解要兜底咁樣睇張天賦」，點知Lucy的答案令媽媽非常震驚：「我想睇下哥哥有冇鼻屎」，令媽媽笑哭不得。網民見到都表示：「如果有（鼻屎），lulu會點做？」、「Lucy真係好特別」、「第二張相mc好配合比lulu檢查」，場面非常好笑。

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