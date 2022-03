鄭嘉穎模仿《獅子王》經典場面失敗　舉高細仔不成慘被坐頭踩面

現年52歲的鄭嘉穎與30歲的老婆陳凱琳 (Grace) 一直十分恩愛,於2018年結婚後育有兩個兒子,分別是未夠3歲的大仔Rafael以及1歲多點的細仔Yannick,在社交媒體上不時會見到一家四口的幸福生活。

嘉穎一家四口。(鄭嘉穎ig)

近日(27日)鄭嘉穎在Instagram上載照片,見到他正在模仿《獅子王(The Lion King)》經典場面打算舉高Yannick,不過Yannick發育得太好,導致鄭嘉穎模仿失敗,反而被仔仔坐在頭上並踩着臉,場面非常好笑,鄭嘉穎就在帖文中寫道:「Don’t believe everything you see in movies.(不要相信你在電影中看到的一切。)」而不少網民表示可能係Yannick太大隻導致舉高失敗,更有人表示:「大舊個哥哥,好扎實,係高大威猛型」,就連媽媽Grace都表示:「有份量嘅nick nick」。

