鄭嘉穎模仿《獅子王》經典場面失敗　舉高細仔不成慘被坐頭踩面

現年52歲的鄭嘉穎與30歲的老婆陳凱琳 (Grace) 一直十分恩愛，於2018年結婚後育有兩個兒子，分別是未夠3歲的大仔Rafael以及1歲多點的細仔Yannick，在社交媒體上不時會見到一家四口的幸福生活。

嘉穎一家四口。(鄭嘉穎ig)

近日（27日）鄭嘉穎在Instagram上載照片，見到他正在模仿《獅子王（The Lion King）》經典場面打算舉高Yannick，不過Yannick發育得太好，導致鄭嘉穎模仿失敗，反而被仔仔坐在頭上並踩着臉，場面非常好笑，鄭嘉穎就在帖文中寫道：「Don’t believe everything you see in movies.（不要相信你在電影中看到的一切。）」而不少網民表示可能係Yannick太大隻導致舉高失敗，更有人表示：「大舊個哥哥，好扎實，係高大威猛型」，就連媽媽Grace都表示：「有份量嘅nick nick」。

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