萬梓良馬路邊詭異狂笑好奇怪　網友：老人痴呆了？

現年64歲的萬梓良已經長居內地，不時穿州過省登台表演，往往都吸引不少民眾圍觀，非常受歡迎。不過，近年飽受糖尿病所苦的他，還因此屢屢傳出身體欠佳，讓不少粉絲相當擔心，近日他更新一則社交動態，顯得蒼老蹲在馬路邊詭異狂笑，其精神狀態讓不少網友擔心，引來一片討論。

萬梓良長期在內地居住。（視覺中國）

從視頻中可見，身穿紅色外套便服的萬梓良相當蒼老，掌鏡對着鏡頭說話的他，抬頭紋相當明顯，臉皮下垂，整個人顯得老態許多。以第一視覺進行拍攝的他，先用普通話同觀眾打招呼，隨後就用廣東話透露自己同兩位男性好友一起吃午餐，而吃午餐的地點則在馬路旁邊的空擴位置，兩位好友眼見萬梓良在拍攝，亦沒有多理會他繼續吃午飯。

萬梓良抬頭紋相當明顯。（影片截圖）

不停狂笑。（影片截圖）

持續對鏡頭說話的他，在介紹自己吃午飯後，轉個頭講其他說話：「老總老總，可唔可以搵人送啲物資俾我哋。」隨後不停莫名大笑，前言不對後語的行為相當奇怪。之後又對着鏡頭繞了一大圈，可見街道上相當冷清，他就表示：「死城一樣啊！」之後又狂笑。不少網友見到他整個行為都覺得奇怪，紛紛留言表示：「老人痴呆了」﹑「語無倫次」﹑「傻瓜一個」等，懷疑他精神出現了問題。

網友懷疑萬梓良精神出現問題。（影片截圖）