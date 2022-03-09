940920｜岑珈其大騷港普模仿YouTuber老高　網民睇完打字都有口音

劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》昨日（8日）播出第二集，劇集繼續一貫燒腦作風，但不乏搞笑元素，當中「巴西龜」白世繼（岑珈其飾）更成為劇中的搞笑擔當，繼第一集「崩壞版」時空後，再有笑料釋出。
在劇集中他與「Yeesa」張麗紗（吳海昕飾）的好友嘉嘉（張凱娸飾）合作，希望透過嘉嘉的化妝YouTube頻道為「神聖幾何學會」頻道帶來更多觀眾，在劇中只是簡單描述這件事，節目播出後，製作組在Instagram上載了一條「老龜與小嘉」的短片，見白世繼與嘉嘉用港普講述「地心說」，影片長3分鐘，當中的內容、剪輯風格以及音樂都與百萬YouTuber「老高與小茉」一樣，網民表示：「老高都玩埋，兩集已經笑到傻」、「黐線㗎你哋」、「超越港普之父」，更有網民睇完影片打字都有口音：「想十時乖梨依個清爐（想subscribe呢個channel）」，看來網民非常喜歡這個彩蛋。
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