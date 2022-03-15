語意錯誤｜朴宰燦@DONGKIZ爆紅醜聞卻一籮籮　小學吸煙未係最誇？

【語意錯誤／朴宰燦】韓國男團DONGKIZ成員朴宰燦演出BL劇《語意錯誤》人氣大漲，卻爆出疑似校園暴力等醜聞。
有網友於Twitter曝光朴宰燦小學及初中時的畢業照，爆料他小學就開始在教室抽菸，人品差等，其實朴宰燦剛出道時就有相關爆料文，不過因近期《語意錯誤》爆紅，相關內容又被翻出。
【圖輯】點圖放大看朴宰燦@DONGKIZ照片👇👇👇
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朴宰燦經紀公司對此發聲明回應，表示已和藝人、周圍熟人都確認過，爆料內容毫無依據，均為造謠，將會提告。公司同時也表示，在藝人出道前也就私生活、學校生活方面進行過確認。未來對於旗下藝人的造謠、惡意留言會持續監測，且不會對爆料者妥協，將會採取強硬的措施來保護藝人。
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