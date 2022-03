宮心計｜「小三好」陳詩慧脫變21歲美少女　公開奪男友初吻過程

近日無綫劇集《宮心計》重播,劇中女主角劉三好由佘詩曼飾演,而童年則由小演員陳詩慧飾演。當年的陳詩慧年紀輕輕已經能把劇本演繹的很好,隨後還參演了不少電視劇及電影,如由謝霆鋒、房祖名主演的《男兒本色》、及古天樂、大S主演的《保持通話》,不過自從陳詩慧升上中學後就甚少在劇中見到她的身影。在現實中,她已經長大成為21歲美少女,並不時在社交平台上與男友高調放閃。

有次陳詩慧為男友慶祝生日寫賀文:「I like me better when I’m with you.嘿~心血來潮,啪啪...啪啪啪啪,真係癡得我多咁似我嘅xD你記唔記得當年今日你同我第一次撘叮叮 仲要第一次同你拖住撞到friend 第一次襯情侶衫 第一次錫你臉豬dun(講個祕密 佢比我錫完之後自己行開咗冷靜成分鐘) 我同你第一次行中環碼頭你就送咗個好好好好好好好珍貴嘅初吻比我 真係邊有人亂咁比初吻比一個見咗一面就鍾意嘅人架 真係傻 不過你好彩喇 遇到個好似我咁負責任嘅人」真係閃盲班單身狗。

