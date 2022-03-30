圈中七位藝人放閃金句　洪卓立要女友變「貪慕虛榮」未算最甜

洪卓立（Ken）於今年一月時因錯誤上載劉沛蘅（Hillary）抱狗仔的照片，令網民一道猜測二人是情侶關係，不過當時Ken回應二人只是好朋友，未有承認戀情。不過，有傳媒最近便影到Hillary連日來出入Ken位於大圍的寓所，並指二人已發展至同居關係，令Ken今日（30日）在IG上公開戀情，他寫道：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」當中更曬愛的宣言：「當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。」真係閃盲一眾單身人士。其實在圈中有着不少明星情侶，當中更有不少曬愛宣言，睇到都好羡慕，點擊下圖了解更多：

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