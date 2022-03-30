天后張惠妹星期五小巨蛋開唱　主辦呼籲避免跳得太嗨被投訴

台灣天后張惠妹（阿妹）將於4月1日至16日在台北小巨蛋開12場演唱會，阿妹連日在社交平台發佈練習及健身的照片，照片可見阿妹為演唱會進行鍛鍊，身型「fit爆」，昨日（29日）是演唱會倒數兩天，阿妹發佈進場小巨蛋的照片說：「進場小巨蛋，有點緊張」，開始進入最後的綵排，為演唱會呈現最好的演出。

阿妹發佈進場小巨蛋的照片說：「進場小巨蛋，有點緊張」(ig@amit_feat_amei)

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阿妹今日（30日）亦發佈了一段短片道：「跳動禁止！」。因為阿妹曾經因為在小巨蛋嗨唱《三天三夜》，大批歌迷在場熱情地跳動，引致附近居民投訴，今次主辦單位將現場一樓地板用木板升高，並且鋪上地毯，希望可以有效地吸震，以免再次被投訴。主辦單位再三呼籲歌迷盡量避免跳動，可以用扭動代替，希望「High度不減、敦親睦鄰」。

張惠妹為演唱會落力鍛鍊 (ig@amit_feat_amei)

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