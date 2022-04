方力申(Alex)經常都為慈善出一份力,昨日(5日)他在朋友的帶領下去到位於錦田的愛護動物組織「大樹下善待動物庇護站」做義工,他表示在四個多小時入面得到每隻狗的熱烈歡迎,又大讚牠們又乖又乾淨,其中一隻名為「多多」的狗的故事最令他感觸。



方力申於清明節去做義工。(Instagram:@alexfongliksun)

Alex於Instagram公開一段多多開心跳躍到自己面前的影片,不過望真一點原來多多只得三隻腳曾經做過截肢手術,背後更有個淒慘故事:「今年二月,義工們遇到流浪狗多多的時候,她的傷勢已經非常嚴重,獸醫說如果再耽誤多幾天,絕對有生命危險。大家看看,截肢及復原後的多多非常黐人,I like her so much… 」他表示大樹下的貓狗都非常可愛,呼籲大家可以捐款助養,以及幫助機構的日常開支。

方力申公開一段多多於今年2月被義工發現傷勢嚴重的影片。(Instagram:@alexfongliksun)

多多對方力申非常熱情。(Instagram:@alexfongliksun)