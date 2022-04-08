金宵大廈2劇透 | 陳山聰與神秘女子合照　少年打機上腦被吸入遊戲

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（8日）《城寨英雄GO（上）》劇透。



精神病院內，女醫生為免造成男病人嚴重傷害，暫緩電擊治療，繼續聆聽渺渺與淑芬的故事。渺渺知道淑芬意圖後離家出走，獲得Maurice（陳山聰飾）拯救，及後更幻想與他會過着幸福生活。但現實世界的連番打擊，渺渺恍然母親一直在保護自己。淑芬也後悔過往如何對對待女兒，終尋回渺渺並向她道歉認錯，不幸的事卻於母女和好之際再次降臨。Ella（李施嬅飾）對Maurice的改變無所適從，希望找到謎底答案。有一個人，恰巧於此時出現。

上一集精彩畫面：

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劇透注意！

Maurice從相機店店主阿Lam借出的相機及菲林中，未能找出與他合照的女子身分，卻覺得自己是相機的主人。精神病院內，男病人繼續向女醫生說着金宵大廈的故事。現代世界某日，喜歡打機的青年任天堂（劉頌鵬飾）失蹤，父親任世嘉（韋家雄飾）只知天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。世嘉相信，天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落……

最新一集預告：

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