金宵大廈2｜蘇皓兒為角色化毀容妝　上位小花曾試造型惜無緣參演

由陳山聰、李施嬅主演的TVB新劇《金宵大廈2》單元二《雙魚》講述渺渺（蘇皓兒飾）小時候遭腐蝕性液體灼傷半邊臉，媽媽芬姐（伍詠薇飾）多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，獲取經濟援助的故事，而渺渺最終黑化，與芬姐調轉角色，繼續靠「賣慘」獲得善款。伍詠薇同蘇皓兒（Chloe）這兩母女的演出獲網民激讚，但其實渺渺一角原本由江嘉敏飾演，後來因檔期問題才由Chloe頂上。



單元二《雙魚》講述渺渺（蘇皓兒飾）同媽媽芬姐（伍詠薇飾）的故事。（IG@chloe_so）

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Chloe今次抛開女神包袱，不惜以毁容造型上陣，據知她每日由頭到腳都要特技化妝，而Chloe的毀容妝亦十分逼真，左邊眼皮被假皮膚掩蓋住，搞到左眼視線受阻，連帶面部皮膚都繃緊，每日化妝都需時3、4小時，第一次試妝時更足足化了12小時，花了不少功夫！不過渺渺一角原本由上位小花江嘉敏出演，她曾在IG曬出試造型時的自拍照及片段，相中所見她將長髮收起，以一頭短髮示人，但之後她卻自爆無緣參演：「呢排無論係fans，記者朋友，做專訪定做電台訪問嘅時候，大家都會問我幾時開《金宵大廈2》。我唯有喺度同大家講聲，喺今輯嘅《金宵大廈2》我冇緣同大家見面嚕。」

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渺渺一角原本由江嘉敏出演，她曾在IG曬出試造型時的自拍照。（IG@kaman_kong）

但因為疫情關係，《七公主》的拍攝時間被迫延長，所以未能配合到《金宵大廈2》的拍攝時間。（劇照）

而江嘉敏當時在接受《香港01》訪問時就表示因為疫情關係，劇集《七公主》拍攝時間無奈地被拉長，所以未能配合到《金宵大廈2》的拍攝時間：「都會覺得可惜，其實都試咗啲造型，劇本又睇咗，角色都幾有發揮，係我從來未做過嘅，又有一個我好鍾意嘅前輩會做我媽咪，但今次未能合作到都會有啲唔開心。不過我都好多謝監製同編審諗起我，同埋好多謝兩位髮型師想我可以同時間拍到兩套劇，都幫我撲出去搵啲假髮畀我，因為《金宵2》個造型會同《七公主》差好遠，要剪好短，髮型師都好落力幫我100%咁還原監製個ref。」最後渺渺一角由Chloe「執二攤」頂上，而她的演出亦大獲好評！

江嘉敏在試造型時將長髮收起。（IG@kaman_kong）