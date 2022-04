現年26歲的謝嘉怡(Lisa)是2020年香港小姐冠軍及最上鏡小姐,她一直以一把中長髮示人,大賣甜姐兒人設。不過,Lisa今日(16/4)就在Instagram上載一條影片,見到她原本留着的長髮在轉眼間就變為短髮,一改以往的甜美形象,變得更加清爽及幹練。

Lisa原本留着的長髮在轉眼間就變為短髮,一改以往的甜美形象。(IG/@lisamarie_tse)

Lisa就在帖文中寫道: 「New hair day,This time I went for something completely different! what do you guys?(新髮型日,這次我嘗試了完全不同的髮型,你們呢?)」不但只有Lisa對於這次的新髮型感到非常滿意,就連網民都Like更大派心心眼,讚:「新形象好啱你」、「係最可愛的香港小姐」、「笑容滿分」。

點撃下圖看上述圖片及其他Lisa的照片: