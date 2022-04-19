金宵大廈2 | 12歲熊倬樂演趙頌茹兒子　三台御用童星MIRROR愛將

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》昨晚（18日）一集中，趙頌茹飾演單親媽羅伊麗，要靠從事私影模特維生，飾演趙頌茹生性兒子亦十分搶眼，不少觀眾都指對他很眼熟，他便是現年12歲的童星熊倬樂。熊倬樂早在2015年開始拍廣告入行，擁有過百部作品，包括TVB電視劇《十月初五的月光》、《使徒行者》等。



熊倬樂與趙頌茹飾演相依為命的母子。（《金宵大廈2》劇集截圖）

除了上述作品外，熊倬樂亦曾演出最近播畢的TVB電視劇《青春不要臉》、《香港愛情故事》。ViuTV方面，他於電視劇《男排女將》飾演MIRROR當紅成員Ian（陳卓賢）童年版，更因練波搞到雙手紅腫，相當敬業樂業。熊倬樂更涉足開電視，在節目《細路開電視》擔任主持，非常多撈。

熊倬樂在《男排女將》演Ian童年版。（IG@hung_cheuk_lok）

但談及熊倬樂最令人印象深刻的角色，必數是電影《一秒拳王》。他在《一秒拳王》飾演周國賢兒子，演技獲觀眾激讚。周國賢接受《香港01》訪問曾笑言熊倬樂經驗比他更豐富，要稱對方為「前輩」。

周國賢和熊倬樂飾演父子。(《一秒拳王》劇照)

MV方面，熊倬樂也有參與電影主題曲的MV《時間的初衷》，另外還於MIRROR成員Jer（柳應廷）《砂之器》MV飾演Jer的童年版，其他歌手包括古巨基、Supper Moment、鄭俊弘，人面甚廣，Instagram上有不少與明星合照，包括陳柏宇、余德丞、小野（盧鎮業）等人。

他又在Jer MV《砂之器》飾演童年版Jer。（IG@hung_cheuk_lok）

他學業成績同樣優秀，去年他透露中學派位得到理想成績，委派了去第一志願的中學，更笑言要打機慶祝。

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