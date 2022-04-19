金宵大廈2 | 李施嬅被困黑白時空　現實有自稱未來人被困2027年

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》講述兩個不同時空的李施嬅和陳山聰穿梭彼此世界，造就多角戀。說到穿梭時空，現實中亦有不少自稱是從未來穿越回來的時空旅人。近年一位自稱是「2027唯一倖存者」分享多段影片，指發現2027年的西班牙空無一人，全世界的人都離奇消失。



Lydia到異時空與Maurice（陳山聰飾）相戀。（《金宵大廈2》截圖）

「2027唯一倖存者」名叫Javier，去年開始於TikTok（抖音）分享影片，向2021年的網友求救。他自稱醒來後發現所處的西班牙城市華倫西亞不見任何人影，無論是熱門景點、警察局、機場、超級市場等必定有人的地方，在他的鏡頭下確實是了無人煙。他指自己身處2027年，只能透過網絡和外界溝通，卻連接到了2021年的世界。

Javier自稱未來人，被困2027年。（IG@unicosobreviviente）

為了證明自己沒有說謊，他不斷接受網友挑戰，例如光明正大入警局繞一圈、在車行直接開走Benz，他的名氣因此水漲船高。有電視台知名主持人留意到事件，主持人將一本書放在電視台角落，Javier隨後成功取走了書本，後來主持人調動監視器發現，角落出現了一道黑影，令不少人嘖嘖稱奇。Javier又表示自己醒來後便失憶，無從得知自己身世。

知名電視台主持人挑戰Javier，發現書本真的被取走了。（影片截圖）

Javier後來回想起他似乎在做秘密實驗，並前往實驗室發現一封寫給自己的信，他獲告知自己身處的空間轉移到了2021，但時間沒有隨之而回去，導致他被困在2027和2021之間的維度。

Javier的影片令他聲名大噪，知名YouTuber「老高」去年亦有拍片講述這件事。他提出兩大疑點，第一是Javier不願露臉請求協助；第二是他許多影片的手都長得不一樣，有的手長滿毛，有的手則光滑秀氣。他質疑Javier是為了振興疫後華倫西亞旅遊業才搞的噱頭。另有人指出他幾乎每段影片都加上令人不寒而慄的音樂，懷疑他是為了宣傳即將推出的恐怖懸疑遊戲才賣的廣告。

小豬羅志祥私訊問Javier能否開直播，獲回覆非常興奮，更於IG公開分享。（羅志祥IG）

而Javier的頻道至今亦持續頻繁更新中。近日他上載了前往教堂內部、街道閒逛及進入黑暗隧道的片段，也不時在Instagram進行你問我答，其Instagram至今有64.5萬粉絲。連台灣藝人羅志祥（小豬）去年7月都曾好奇私訊問Javier：「你可以開直播嗎？」但被Javier以信號太弱婉拒。小豬興奮地將對話分享給粉絲，再惹起不少網友討論事件真偽。而DJ麻利、歌手MC張天賦都有追蹤Javier Instagram。

小豬羅志祥。（微博@羅志祥）

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