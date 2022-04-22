女神林泳淘不計前嫌撐余詠珊節目　有望重現《3日2夜》：害羞呀

前「東張女神」林泳淘自從2019年被TVB提早解約後，回復自由身。最近她就不計前嫌去到前TVB高層余詠珊和張志明於開電視炮擊的煮食節目《疫境中的餐桌》中擔任嘉賓，問道當突然被解約，是否與得罪當年高層有關，林泳淘接受《香港01》訪問時就稱：「我當初走嘅時候同公司係冇任何拗撬，亦都冇同任何一個高層有拗撬，因為當初覺得既然係公司嘅決定，就係公司同我嘅問題，我就冇諗到關於任何一個人，今次過嚟幫手都係純粹因為B哥（張志明）嗰陣有搵我拍過《3日2夜》，我都好多謝佢當年嘅賞識，所以就過嚟幫吓手。」

兩位「東張女神」首度合作！（葉志明攝）

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對於有傳開電視將開拍類似《3日2夜》的旅遊節目，問到林泳淘會否有興趣再幫手，她笑言：「再傾再傾。（做咗人妻會唔會有包袱？）我反而唔係諗包袱呢樣嘢，因為我已經唔係廿幾歲，害羞呀，唔知點解年紀大咗仲害羞。」升呢人妻的林泳淘當日的鑽石戒指很巨型，問道是否有14年初戀老公在背後支撐，她笑言：「係咩？無呀，由始至終到而家都冇咩點分咩錢，我哋係唔傾呢樣嘢，大家都係好自由身。」

林泳淘曾拍《３日２夜》。（電視畫面）

林泳淘之前常以小背心Look在《東張西望》亮相。（電視畫面）

對於生B計劃，林泳淘稱順其自然：「畢竟而家嘅情況下生小朋友要諗嘅嘢多好多，要諗好多長線嘅嘢，唔敢話生就生。（會唔會諗移民？）我自己同屋企人都好支持移民，但係我先生屋企就未必咁方便，所以隨緣啦，如果將來真係有需要就會行呢一步，呢一刻就未有呢個需要，就唔好煩住。」她更笑言將來生B後，不排除將BB送到英國給家姐湊。

Keep得好好！（葉志明攝）

巨形鑽戒！（葉志明攝）

林泳淘更透露目前正籌備畫展：「早幾年已經諗緊同朋友Lazian 同插畫家 Keo一齊搞畫展，想將畫展賺到嘅錢幫返香港本土嘅動物或者人，都要研究一下點樣先真正幫到香港本火嘅人，希望年尾搞得成。」