金宵大廈2 | 結局篇有胡鴻鈞瘋狂迷戀連詩雅　傾盡法寶抱美人歸

今日（26日）的《金宵大廈2》已經步入結局篇，今集的單元「嫁衣」有小程師傅（胡鴻鈞飾）瘋狂迷戀女神Florence（連詩雅飾）。

《金宵大廈2》已經步入結局篇 （節目截圖）

旗袍裁縫師傅小程因為一次的小意外遇上Florence，替Florence縫回爆開的衣服，從而對Florence一見鍾情，之後上網尋找女神芳蹤，繼而得知女神對小動物有興趣。小程利用靚寶吸引Florence來找他，一天，Florence終於來到小程的裁縫店，Florence一眼便看上那條特別的旗袍。Florence再帶未婚夫Dave到小程的店舖挑選旗袍，Dave不耐煩的陪着Florence直至試完旗袍，小程亦從上網記錄中找到Dave的瀏覽記錄，得知Dave有出軌。

旗袍背後一定有故事（節目截圖）

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一天Florence在Dave的車內看到了一條白色絲質布料，就得知Dave外面一直有第二個，但Florence不離開是因為當離開Dave後，不知道可去那裡，小程從而向Florence示愛，祈求Florence留在他身邊。

小程從而向Florence示愛，祈求Florence留在他身邊 （節目截圖）

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