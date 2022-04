金宵大廈2 | 吃播女失蹤實為遊戲宣傳？　丁子朗為揭穿陰謀去到盡

上一集的《金宵大廈2》講到外送員阿甘(丁子朗飾)點進了一個「吃播」頻道,懷疑吃播女是遭威逼,於是組織了一班網民一齊尋找線索。一中年男子湯貴祥(白彪飾)跳出來說吃播女是其失蹤的女兒,於是阿甘、貴祥與網友彈彈珠(阮兒飾)來到女吃播藏身的廢屋尋找,但貴祥卻神秘失蹤。

阿甘(丁子朗飾)(節目截圖)

+ 2

昨日(25日)的《金宵大廈2》講到阿甘在網上發起杯葛行動,令吃播女的頻道被封鎖,當頻道被封鎖後。一間遊戲公司卻公佈一切都是遊戲《Lost & Found》的宣傳,而貴祥亦已回到家鄉,Suki亦重新出現,所有網民都接受這個事實時,唯獨阿甘仍然覺得不對勁,繼續尋找事實的真相。

阿甘與Suki (節目截圖)

阿甘製造了一個意外令網民相信MIA真的有陰謀,從而迫彈彈珠的出現,而彈彈珠最後真的來找阿甘,應承讓阿甘知道真相。翌日,阿甘照常送外賣,當回到電單車就發現了一個硬碟,就知道是彈彈珠交予他的真相。當彈彈珠交了硬碟予阿甘後就被一輛正在龍飛鳳舞地行駛的拖車撞到,當場死亡,阿甘則被一支電燈柱剛好擋著。阿甘回到家中後便打開了硬碟,電腦上出現了「you are the next one」,女友Suki便把他迷暈,從而成為《Lost & Found》part 2的主角。

阿甘成為part2的主角(節目截圖)

+ 15

同場加映:台灣男團JPM再聚頭表演經典歌曲 希望有機會再合體組棒棒堂

點擊下圖睇下棒棒堂成員近況: