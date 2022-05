無綫(TVB)《金宵大廈2》上周播映結局,反應兩極,有觀眾認為故事未有交代清楚神秘組織M.I.A.背景,以及單元《吃播》中,丁子朗飾演的外賣員甘仔慘遭綁架,被M.I.A.捉去做吃播,生死未卜。



甘仔被M.I.A.綁架後成為新一代吃播主。(《金宵大廈2》截圖)

女主角李施嬅今日(3日)於Instagram親自解釋上述問題,她透露甘仔凶多吉少,而故事《吃播》結局體現普通人無法與惡勢力搏鬥的現實,她說:「呢一個背後勢力可能在我哋嘅生活上社會上操控好多嘢,無處不在。只係一個外賣仔,一般嘅市民,根本冇可能可以同有財力有權力嘅惡勢力鬥,莫講話接觸到或知道背後嘅Big boss 係邊個。所以個結局其實好寫實。」施嬅又表示:「Who is the big boss, we will never know.(我們永遠不會知道誰是幕後黑手)」

李施嬅親自解釋甘仔結局。(IG@selenaleelalee)

施嬅又上載拍攝與監製、編審、陳山聰合作的花絮照,並指:「希望有一日我哋循環又循環可以搵到個缺口再走埋一齊合作。」

同場加映:金宵大廈2 | 不負《金宵1》美譽非一般觀眾啱睇 近年TVB誠意之作

連詩雅旗袍Look: