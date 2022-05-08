谷德昭初做導演獲杜琪峯照顧　VIP待遇唔愁人工膳食：你話邊處搵

杜琪峯多年來一直是谷德昭的良師益友。近日谷德昭於Instagram分享與杜琪峯和劉青雲的合照，透露有機會做導演全拜杜琪峯所致，杜琪峯監製了谷德昭首部電影作品《呆佬拜壽》，更手把手教他拍電影所有細節，谷德昭憶述道：「由編劇轉做導演，雖然之前有做過到副導、場記，但經驗不足，杜導演幾乎是捉住我的手逐樣逐樣教，幾時用車軌？點解用？如何谷演員嘅戲？如何帶領一隊 Crew？每天開工都在實戰上堂，邊拍邊學。有嘢學、有人工、仲有豐富嘅導演膳食，你話邊處搵？」他至今仍心懷感恩，並坦言每次見到對方都不禁立正敬禮，「只能立正企定講聲：『多謝杜導演！』」

谷德昭。（IG@koktakchiu）

杜琪峯導演。（陳順禎 攝）

谷德昭近來於ViuTV訪談節目《爆谷一周》訪問五位《全民造星IV》出身的ViuTV新人，包括許寶恆（Alice）、葛綽瑤（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、鍾卓穎（Ash）、楊安妮（Win Win）。谷德昭認為雖然新公司「MakerVille」資源多，但新人不應懈怠，勉勵她們道：「肥水應該先流自己田，未來會有不少機會出現，但新人也要做好新人本份，努力 Keep好自己狀態，也要懂得恰如其份但突圍而出，讓觀眾及幕後人認得你、記得你。」

谷德昭鼓勵ViuTV新人要努力。（IG@koktakchiu）

谷德昭又稱讚綜藝節目《膠戰》「六膠」成員岑珈其、魏浚笙（Jeffery）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及呂爵安（Edan）「名不虛傳，個個有心有力有腦筋」並鼓勵他們道：「好襯青春搏嫩命，幾百萬人等緊你哋去娛樂呀！」

谷德昭鼓勵《膠戰》的「六膠」道：「好襯青春搏嫩命，幾百萬人等緊你哋去娛樂呀！」（IG@koktakchiu）

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