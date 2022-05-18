Twins出道21周年互送祝福　經理人Mani：永遠做你們堅強的後盾

21年前的今日（18日）阿Sa（蔡卓妍）同阿嬌（鍾欣潼）以女子組合Twins出道，隨後推出的歌曲大受歡迎，《女校男生》﹑《戀愛大過天》﹑《明愛暗戀補習社》等，成為不少學生追捧的偶像。多年過去她們依舊沒有忘記初出道的難忘時刻，二人分別在微博互相祝福，而經理人Mani（霍汶希）亦在微博上貼多張舊照給予祝福，揚言會永遠做她們堅強的後盾。

Twins已經出道 21年了 。（影片截圖）

TWINS出道21周年，阿Sa﹑阿嬌除了是工作上的伙伴之外，二人早已視對方為生命中最重要的姐妹，在這個特別日子二人就在微博分別互相給予祝福，阿嬌只簡單留言道：「21周年快樂 love u forever。」而阿Sa則上貼一張同阿嬌頭則頭的合照表示：「21周年快樂。」二人的互祝文火速成為微博話題，在微博的閱讀量超過900萬人參與討論，不少網友都給予祝福，望她們友誼長存。

二人分別在微博給予祝福。（阿Sa微博圖片）

而身為她們的經理人的Mani亦有在微博發文祝福，更上貼多張舊相片懷念舊時，當中可見她們有與鄭希怡﹑容祖兒﹑謝霆鋒合照，大家親如家人般相當開心。Mani留言表示：「翻看舊相片，原來和你們已經一起擁有了這麼多美好的回憶。21年前決定讓妳們兩個女以Twins組合的身份一起出道時，就堅信你們會一直長久下去，無比驕傲你們經歷過這麼多的珍貴時刻依舊在一起，也無比幸運我們此時此刻還陪在彼此身邊！今天是你們出道21周年紀念日，今天也開啟新一段乘風破浪之旅的重要時刻。重新啟航，勇敢接受挑戰，每天都是滿滿的活力！老母永遠做你們堅強的後盾！老母愛你。」

Mani上貼多張舊照片祝福Twins。（Mani微博圖片）

另外，她們二人亦趁今日下午有空檔的時間在instagram開直播，在直播間不少網友留言點唱，而她們亦有求必應唱了多首經典飲歌，還大玩唱歌遊戲，講出一舍字詞的主題，然後唱出貼題歌，讓不少網友聽出耳油。除了唱歌之外，她們還很大方回答網友的問題，有網友留言指阿嬌瘦了好多，而她亦同大家分享減肥方法，揚言自己戒掉好多東西，酒類就是其中一種，因為喝酒後會胃口大開吃很多東西。

而她們一起參加的綜藝節目《乘風破浪》亦受到網友關注，阿Sa就表示每日都要練舞 ，每日跳舞最少都要6小時，參加這個節目需要好多體能，看來大家為了該節目下了不少功夫。

二人趁有時間開直播唱歌。（網上截圖）

Twins絕對是華語樂壇最成功的女子組合之一，當年只是出道短短一年就已經登上紅館開演唱會，亦是第一對踏上紅館的香港女子組合，而她們亦是本地樂壇奪獎最多的女子組合，絕對是「香港殿堂級的女子組合」。雖然，近幾年她們已各自發展，在影視圈﹑綜藝圈都取得不錯的成績，但只要她們合體都會掀起話題，最近更一起參與綜藝節目《乘風破浪》，相信屆時會勾起大家不少回憶。

Twins絕對是香港殿堂級女子組合。（Mani微博圖片）