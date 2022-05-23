東張西望｜保險公司年頭推出確診額外保障　索償時卻被拖時間

今日（23日）的《東張西望》講到第五疫情來得很快，在1月初時有銀行的附屬保險公司推出新冠肺炎附加的額外保障，月供60元購買人壽保障計劃便可以有確診附加保障，在4月30日前如果確診肺炎便可以得到18萬的賠償。

確診可以獲償18萬? (節目截圖)

而當初推出這個計劃時，因為疫情未有爆發，所以後來保險公司見疫情大爆發，把死線截在2月10日前購買保險才可以得到18萬這個保障。今集的受害者於死線前購買了這份保險，怎料到了3月8日才收到信息話保單有資料錯誤，不接受投保，想改資料也不行。事件發展到後期在社交平台亦有該保險公司的索償群組，在群組的1300人當中，只有30多人成功索償。

真係可以獲得18萬? (節目截圖)

有投保人士在確診後向保險公司申請索償，表示購買時保險公司在索償時只需要提供核酸證明及醫生發出的醫療證明文件便可，而且收齊資料後12天便可以有賠償結果，卻只有少數人可以在12天內得到結果，大部分人等了又等，等了個多月都未有結果。而且有些人亦被保險公司要求提供詳細的醫事報告，甚至要求投保人士提供疫苗注射記錄，更要提供注射地點及醫生姓名等資料。投保人士Tony在4月1日收到保險公司確認收到索償，但保險公司拖到25日才發信給醫生要求醫事報告，Tony認為保險公司有問題：「行政程序上留難我地，我覺得佢地係想拖延索價時間！」有投保人士話：「反而係其他公司投保既已經獲得賠償」，令投保人士認為保險公司有心拖延。

有投保人士在確診後向保險公司申請索償 (節目截圖)

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