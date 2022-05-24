東張西望｜九旬婆婆街上販賣幼犬為生　愛協等部門勸喻帶狗狗絕育

今日（24日）的《東張西望》講到去年曾採訪一名九十歲的婆婆，婆婆在大埔街上賣剛出生不久的幼犬，婆婆亦曾承諾不再賣幼犬，但節目中可以見到情況未有改善。

節目曾報道一名九旬的婆婆在大埔街上販賣幼犬 (節目截圖)

幼犬沒有價格，婆婆話人地比幾多就幾多 (節目截圖)

婆婆年紀老邁，自己一個人居住在一間簡陋的自建房屋，家人都已經移居國外，很少回來探望婆婆。婆婆在大埔區內的街上會販賣幼犬，因為幼犬是婆婆的收入來源，加上婆婆平日會收集紙皮等物品幫補收入。早前婆婆其中一隻狗狗因為背部被利器割傷，傷口深至見肉，所以婆婆向愛協職員求助，愛協職員把狗狗帶到動物診所進行治療，在背上縫了針讓傷口自動癒合。

早前婆婆其中一隻狗狗因為背部被利器割傷 (節目截圖)

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早前《東張西望》主持與愛協職員一同前往探訪婆婆受照顧受傷的狗狗，婆婆身邊除了有之前所見的三隻大狗外，還有七隻幼犬，相信是大狗繁殖所誕下的，狗狗平日的食糧是婆婆煮的粥，食糧不夠時便到垃圾堆中翻找。婆婆家中亦有不少狗狗的毛髮及尿液，因為婆婆年紀大，難於每日在家中清理，導致會有異味傳出。對於婆婆的居住環境差，其實家人早就勸喻婆婆搬離自建房屋，婆婆表示能搬去哪？她表示自己在這裡居住了80年，這就等於她的一切。

《東張西望》主持與愛協職員一同前往探訪婆婆受照顧受傷的狗狗 (節目截圖)

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愛協職員觀察完狗狗背上的傷口後對婆婆說十天後可以再來拆線，職員表示狗狗見到人後會躲到椅子下面，不排除狗狗是躲過鐵絲網才在補上劃下一道傷口。愛協職員亦勸喻婆婆把家中的幼犬交出予人領養，不要再街上販賣幼犬，盡快帶狗狗絕育，以改善狗狗的情況，但對於婆婆來說，幼犬就是婆婆的收入，婆婆怎能交出呢。

(節目截圖)

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