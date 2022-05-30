COLLAR首個綜藝節目《我哋係COLLAR》　Day曾經為自己訂下3年期限

今晚（30日）ViuTV將會播放有關COLLAR成軍路的綜藝節目《我哋係COLLAR》。COLLAR是由ViuTV舉辦的《全民造星IV》參賽者中挑選出來，8位成員（李芯駖（芯駖）、沈貞巧（Gao）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）及王家晴（Candy））各有各的獨特之處，於節目結束後的兩個星期宣佈成軍。

《COLLAR》

COLLAR於今年1 月成軍，人氣瞬間席捲全港，熱爆社交媒體，成為娛樂熱話及廣告界寵兒。節目紀錄COLLAR的成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到成軍許多絕密片段都將會一一曝光，節目亦會透露成員鮮為人知一面，更會從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR。

《全民造星IV》總決賽中挑選8位成員

今日（30日）第一集成員們將會與大家分享她們的心路歷程及準備出道的實況，在去年的總決賽中，Marf奪得冠軍、Gao奪得冠亞軍和Day奪得季軍。Day當日得獎後接受訪問時激動落淚表示自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工。早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工，Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下三年期限，如果三年後仍未能出道便放棄夢想，最後Day在《全民造星IV》奪得季軍並且成功在COLLAR中出道，Day亦非常感恩有fans的支持。

許軼（Day）

ViuTV的女團經紀人Wing在總決賽後與高層經歷6小時的會議來決定COLLAR的成員，在決定人選後Wing讓入選COLLAR的成員們回到公司簽約。Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員即將與她一同出道，Marf最後猜不到最後一位是芯駖，當她得知芯駖即將一同出道後感動到流淚。芯駖亦以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試，Wing表示她很欣賞芯駖的才華及人氣，所以最後決定芯駖能加入COLLAR成為女團成員。

邱彥筒（Marf）

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