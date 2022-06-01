六一兒童節 |陳松伶書卷味十足　朱敏瀚眼仔碌碌超有型

6月1日是兒童節，對於小朋友來說是一個重大的日子，而對於不少成年人來說亦是一個特別回憶。不少明星亦趁在這個時候憶起童年，紛紛在社交網站上貼小時候的照片懷念一番，有人從小美到大，有人從小氣質滿滿，你又認得幾多個呢？

三位明星你又認得幾多個？（小紅書圖片）

目前忙於相夫教子的台灣女神林志玲，在微博上貼兩張小時候的照片，眼見當時的她留了短髮，身穿鮮色系列的裙，相當可愛。而且當時小小的她已經氣質滿滿，在充滿寧靜的花園處學習茶藝，難怪長大後的她被譽為是氣質女神。而對於小時候的印象，林志玲就表示：「小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。 我的父親用家書的形式，教會了我「自律、自重、自愛」。而父親的家書其中一篇「Leadership」更是成為我的人生座右銘。」父親的言行身教，深深影響了她的成長。

林志玲小時候氣質滿滿。（林志玲微博圖片）

而另一位女神就是楊思琦（思琦妹），眼見她在社交網站上貼影片，一開始先播放長大後的自己，身穿白色薄紗上衣搭配湖水藍色裙的她相當漂亮，微笑拍照的她隨後就顯示童年自己的一張微笑照片，化了妝的小思琦相當精靈，圓圓的大眼睛搭配甜美笑容，絕對是從小美到大的「美人胚子」，她留言表示：「哈哈小思琦可愛嗎？」，難怪長大後的她會當選為香港小姐冠軍。

楊思琦小時候已經好漂亮。（小紅書圖片）

還有集「歌后」﹑「影后」於一身的楊千嬅，她上貼一張小時候在戶外拍攝的照片，身穿小背心搭配冬菇頭的她相當可愛，還很懂得擺出pose拍照，她留言表示：「感謝那個沒有放棄唱歌夢想的自己，讓我擁有現在的人生。」還有主持人陳貝兒上貼兩張小時候的拍的學生照，以一頭及肩短髮示人的她五官精緻，整個人看起來精靈十足，而且抿嘴拍照相當可愛，她留言表示：「小的時候，沒想到長大後的我可以去到全國各地欣賞世間的美好，長大了的我，也希望可以繼續保持小朋友那種率性天真的眼光，去看世界。」

楊千嬅小時候一頭冬菇頭好可愛。（楊千嬅微博圖片﹑小紅書圖片）

陳貝兒小時候精靈十足。（陳貝兒微博圖片）

另外，陳松伶上貼兩張中學時期的照片，眼見剪了短髮的她搭配紅色眼鏡，整個人充滿書卷氣，她留言表示：「當時半工半讀拍完了我的第一部電視劇《天涯歌女》，當時年紀小好像沒有很明確的夢想，但最後成為了演員和歌手，被很多人喜歡，也很開心，現在翻看這些圖真的是回憶殺了。」還有朱敏瀚根本從小帥到大，小時候的他已經是小帥哥，身穿吊帶牛仔褲坐在地上拍照的他，已經星味十足，長大後的他同小時候模樣變化不大，絕對是沒有崩壞。

陳松伶中學時期已經好紅。（小紅書圗片）