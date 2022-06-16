獅子山下的故事｜同譚耀文組CP受歡迎　胡杏兒喊戲睇到網友心痛

為慶祝香港回歸25周年的獻禮劇《獅子山下的故事》開播後引來不少話題，特別是在頭幾集的劇情，其中一幕是胡杏兒飾演的梁歡失去老公李高山（譚耀文飾）時，其爆喊戲相當有感染力，讓不少網友大為感動。而在這場戲的拍攝背後，她更久久未能平復心情，好演技讓網友們激讚。

胡杏兒﹑譚耀文相當有CP感。（《獅子山下的故事》微博圖片）

有收看《獅》劇的觀眾都知道，在劇中胡杏兒同譚耀文是飾演一對夫妻，二人恩愛十足，CP感相當強烈，讓不少網友都大讚好配襯。但萬萬沒想到在他們於茶餐廳補辦婚禮的時候，譚耀文就遇害而身亡，而胡杏兒一接到消息就趕去醫院，從推開門的一刻，她的情緒已經到位，從一開始的不相信，不停喊着「老公，老公…」，除了臉部展現情緒之外，手部動作的搖擺亦展現出演技，之後情緒層層遞進，繼而爆發聲嘶力竭喊着，整個畫面相當有衝擊力同感染力，讓不少網友直言「哭死」。

而在拍攝這場戲的背後，當導演喊卡之後胡杏兒則坐在監視器後方看着回放，相當專業。而當時的她其實心情久久未能平復，雙眼仍通紅，但她手持劇本搧風好讓自己平復，可見她是多麼的投入。

胡杏兒的喊戲相當有感染力。（影片截圖）

胡杏兒心情久久未能平復。（影片截圖）

除了這一場在醫院的戲之外，鏡頭轉換到在茶餐廳外，當胡杏兒撕開茶餐廳的新名字時，看見「喜歡你茶餐廳」這一刻，她的情緒再度爆發。當下的胡杏兒呆望着茶餐廳，眼淚同時已經不停留下，而且嘴巴位置不停抖震，最後展現最崩潰一刻，跪着地下大喊盡現無助感，畫面相當淒涼，絕對令人動容。

喊到令人心痛。（影片截圖）

最後聲嘶力竭。（影片截圖）

兩場喊戲展現兩種不同的情緒，胡杏兒的演技絕對對得起「視后」這個頭銜，網友們都有讚無彈，紛紛留言表示：「優秀的演員」﹑「演戲真的是太好」﹑「好演員誰能不愛呢」等。而胡杏兒本人亦表示頭幾集的劇情太令人動容，連她自己都看到喊：「頭幾集太好哭了，我自己也哭死了，很多人問我，為什麼高山這麼快領盒飯，我也很捨不得他。」

胡杏兒自己都看到喊。（影片截圖）