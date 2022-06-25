王卓淇被質疑選美時不想承認是廣州人　嬲爆澄清：非常嚴重的指控

去年宣佈離巢TVB（無綫）的前港姐王卓淇（Erin），已經將重心轉移內地發展，頻頻在抖音開直播﹑唱歌，成為熱門人氣網紅。而非常活躍玩社交網站的她，繼拍片大談舊公司TVB的人工﹑港姐后冠秘密之後，再次拍片回應網友的質疑，又再次掀起話題。

王卓淇遭質疑選美期間不承認自己是廣州人。（影片截圖）

有網友爆料指出Erin當年參選港姐的時候，外界爆她是來自廣州的女孩，但她不想承認，只表示自己在廣州出生而已，現在在香港發展不如意回來了廣州，又不斷強調自己是廣州人。對於網友的質疑Erin相當生氣，更立即拍片作出澄清：「這是非常嚴重的指控，我也必需嚴正的回應一下，有人說我當年選香港小姐的時候，基本不提自己是廣州人及在廣州長大，所以我找出了當年我選美時候第一次接受採訪的報紙，清楚的承認到自己是廣州人，而且我也非常坦白說我還沒有永久居民的身分證，3年前才決定到香港定居，因為我當年的這份誠實，我也受到了不少的質疑，我作為廣州人怎麼去成為香港小姐，最後我憑藉自己的綜合素質跟臨場反應拿下了香港小姐的亞軍，其實其中的過程一點都不容易。」

王卓淇回應網友的質疑。（網上截圖）

後續她更強調自己誠實並不是一件錯事，愛家回家更沒有錯：「這些年我在香港TVB打拼，身邊的朋友只要問起我家鄉的事，或者我們聊起童年趣事，我都會一直他們科普我的家鄉廣州，然後也很熱情的邀請他們來到廣州一定要找我玩，直到近年我回到廣州發展，有很多香港的演員歌手朋友來找我玩，我也會帶他們吃好吃的玩好玩的，最後我想說誠實沒有錯，愛家沒有錯，回家沒有錯，努力靠自己的能力賺錢生活更沒有錯。」最後她揚言廣州是她的家鄉，香港是她的第二個家，這一點是不會忘記的，而不少網友都支持她站出來澄清，最重要是做自己。

找出當年接受採訪的報紙還自己一個清白呀！（網上截圖）