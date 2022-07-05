倪匡離世｜周慧敏代發聲明指倪匡：蒙C寵召　到底C是指什麼？

香港著名作家倪匡日前離世消息傳出，震驚各界。直至今日（5日）倪匡媳婦周慧敏代家人發聲明，指家翁倪匡前日（3日）於香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世。

倪匡一直相當疼惜周慧敏。（視覺中國）

周慧敏代家人發的聲明中：「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。」指倪匡蒙C竉召，C到底是什麼？

倪匡曾親自到紅館欣賞周慧敏演唱會。（視覺中國）

有指c的真實所指，就要由1978年倪匡筆下的《衛斯理》系列的第37部《頭髮》中講起，倪匡在文中提及衛斯理遇到四位「使者」，而被稱呼為C的一位 ，有指是暗示耶穌︰「我曾告誡他們，要是再這樣下去，我一定會再來。而當我再來的時候，我會帶來毀滅性的力量，將一切邪惡，盡數消滅！」

衛斯理系列小說。(網上圖片)

倪匡在第12章更寫：「Ｃ來到地球的時候，有三個牧羊人看到天空有異樣的光亮閃耀」雖然未有直言，但C的角色原形便是耶穌，指耶和華派Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（有稱分別是暗指穆罕默德、佛祖釋迦牟尼、耶穌、老子）四人來到地球創立地球的四大宗教。

不認識倪匡作品的人可能對聲明不明所以，但細心一看，便會知道聲明中的C仍是出自倪匡小說。